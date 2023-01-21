شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يخوض تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى الذين شاركوا في مواجهة طلائع الجيش تدريبات خفيفة على الملعب الفرعي لاستاد الإسماعيلية، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة أسوان بعد غد الإثنين، لحساب الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

اشتمل المران الرئيسي للإسماعيلى على تدريبات بدنية خفيفة بهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية قبل أن يشتمل المران على تنفيذ اللاعبين مجموعة من التدريبات الخططية .

كما تطرق المران لتخصيص أكثر من جملة فنية تستهدف هز شباك الفريق المنافس من أقصر الطرق.

وكان أحمد حسام ميدو، المدير الفني، قد قرر إقامة تقسيمة ودية للاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا في اللقاء الماضي أمام فريق الشباب من أجل تجهيزهم تحسبا للاستعانة بخدمات أي منهم خلال اللقاء المقبل.

ويعكف أحمد حسام ميدو، المدير الفنى للإسماعيلى، على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة طلائع الجيش بالجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والتى تعادل فيها بهدف لكل فريق ، ويرغب ميدو تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى.

ويعكف ميدو على دراسة مباريات أسوان فى الدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق الجنوبى، ووجه ميدو تحذيرا شديد اللهجة للاعبيه من صعوبة مباراة تماسيح النيل، مؤكداً أن المنافس سيقاتل للفوز باللقاء.