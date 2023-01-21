شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يستعير "فهمي" المقاولون لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي أسوان فى التعاقد مع المهاجم محمود فهمى 23 سنة على سبيل الإعارة 6 أشهر من المقاولون العرب، ولاعب سموحة والمقاصة السابق ومنتخب مصر للشباب 2017.

ونجح فريق المقاولون العرب في الفوز على أسوان بهدف نظيف عن طريق عمر فتحى سافيولا فى الدقيقة 25، فى المباراة التى جمعت الفريقين مؤخراً بالجولة 14 من عمر مسابقة الدورى والتى تجمع الفريقين على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وبهذه النتيجة، استمر المقاولون العرب في المركز الخامس فى جدول الدورى برصيد 24 نقطة متساويا مع بيراميدز، بينما يحتل أسوان المركز التاسع برصيد 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق أسوان يوم الإثنين المقبل الموافق 23 من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.