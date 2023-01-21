شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: غياب فتوح سيؤثر على أداء الزمالك وهو أفضل لاعب فى مركزه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الزمالك سيتأثر كثير بغياب أحمد فتوح أمام الأهلى فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل بالجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال حازم إمام، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس 1 مع الإعلامي سيف زاهر، "إن الزمالك سيعانى فى الجبهة اليسرى، فى ظل غياب أحمد فتوح عن مباراة الأهلى، لأنه أفضل لاعب فى مركزه فى مصر فى هذه الفترة".

وأضاف حازم إمام، "محمد عبد الشافى لاعب كبير ولكن أدوار أحمد فتوح والتكملة التى يقوم بها كانت مفتاح مهمة للزمالك فى مثل هذه المباريات".

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول

الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات

الهجوم: محمود كهربا

البدلاء: محمد شريف وأيمن أشرف ومروان عطية وعلى لطفي وكريستو وشادى حسين وطاهر طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري

البدلاء: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف.

وفى المقابل، يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، حقق الفوز في سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات، وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7.