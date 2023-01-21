شكرا لقرائتكم خبر عن ذوو الاحتياجات الخاصة حاضرون فى مباراة القمة لمؤازرة الأهلي والزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة لملعب مواجهة الأهلي والزمالك فى مباراة القمة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من: "حراسة المرمى: محمد عواد، وخط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي، وخط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"، وفي الهجوم: سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول فى الدفاع، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة فى الوسط، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.



ذوو الاحتياجات الخاصة في مباراة القمة



ذوي الاحتياجات الخاصة في مباراة القمة



ذوو الاحتياجات الخاصة في مباراة القمة



ذوو الاحتياجات الخاصة في مباراة القمة



ذوو الاحتياجات الخاصة في مباراة القمة

واختار الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم من سلوفينيا لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري ويقود طاقم التحكيم السلوفيني الحكم سلافكو فينتشيتش ويتكون طاقم حكام مباراة القمة من: سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.