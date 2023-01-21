شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: مباريات القمة دائما سعيدة بالنسبة لى وكنت أفضل تواجد كهربا احتياطيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الأهلى السابق، أن مباريات القمة بين الأهلى والزمالك كانت دائماً سعيدة بالنسبة له، باستثناء 3 مباريات، فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل بالجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال عماد متعب، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس 1ويقدمه الإعلامي سيف زاهر، "مباريات القمة بالنسبة لى كانت سعيدة، وسجلت فى أول مباراة قمة لى وفاز الأهلى 4/ 2، ودائما كنت أسجل فى مباريات الزمالك من 2004 حتى 2014".

وأضاف متعب، "مسيرتى شهدت تفوق الأهلى عل الزمالك، باستثناء 3 مواجهات فقط، وكنت أحب هذه المباريات لأنها تظل فى ذاكرة الجماهير".

وعن تشكيل الأهلى، قال متعب، "كنت أفضل البدء بمحمد شريف أو شادى حسين، وتواجد كهربا على دكة البدلاء لأن العامل البدنى لن يسعفه لاستكمال المباراة، ولكن كولر ينظر دائما على آخر مباراة والتى شهدت تألق كهربا بشدة".

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول

الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات

الهجوم: محمود كهربا

البدلاء: محمد شريف وأيمن أشرف ومروان عطية وعلى لطفي وكريستو وشادى حسين وطاهر طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري

البدلاء: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف.

وفى المقابل، يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، حقق الفوز في سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات، وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7.

تاااااااااااااااجات

موعد مباراة الاهلي والزمالك، الاهلي والزمالك،موعد مباراه الاهلي والزمالك،مباراة الاهلي والزمالك،مباراه الاهلي والزمالك،الاهلى والزمالك، مباراة الأهلي والزمالك، موعد مباراة الأهلي والزمالك، الأهلي والزمالك، القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك, الاهلي، الزمالك، الدوري المصري، ميعاد مباراة الاهلي والزمالك، ماتش الاهلي والزمالك، تشكيل الأهلي، تشكيل الزمالك، مباراة القمة، أخبار الأهلي اليوم، أخبار الزمالك اليوم، أخبار الرياضة، الخليج 365 بلس