شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين عن غياب السولية عن القمة: فتحي وديانج وأفشة لاعبون دوليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وليد صلاح الدين، نجم الأهلي السابق، على مدى تأثر أداء النادي الأهلي بغياب عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، عن مباراة القمة 125، والتي تجمع القطبين ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

وقال وليد صلاح الدين عبر قناة أون تايم سبورت 2 والذي يقدمه الإعلامي ابراهيم فايق، "تأثير عمرو السولية يأتى بسبب حالته الفنية العالية فى الوقت الحالي، خاصة أنه فورمة ويسجل، لكن حمدي فتحي وأليو ديانج لاعبين دوليين وكذلك أفشة لاعب منتخب مصر، لا يمكن أن تقول على حمدي فتحي بديل".

وأضاف صلاح الدين، "كولر سيجعل ديانج أمام المدافعين ويمنح حمدي فتحي مهام هجومية مع أفشة، خاصة أن حمدي فتحي أفضل من السولية في ألعاب الهواء، ويسدد بشكل جيد".

واختتم قائلا، "اليوم أفشة عليه أن يضع بصمة مختلفة عن المباريات الماضية، لأن فقدان الكرة سيؤثر على الأهلي، خاصة أن وسط الزمالك به مصطفى شلبي وإمام عاشور ودونجا".

لعب الأهلى والزمالك فى الدوري المصري 124 مباراة، حقق 47 فوزا مقابل 27 فوزا للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

بينما فى كأس مصر التقى القطبان فى 32 مباراة حقق المارد الاحمر 16 فوز مقابل 11 فوز للفارس الابيض وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وفى السوبر المصري التقى الاحمر والابيض فى 9 مباريات حقق الاهلى 7 انتصارات مقابل فوزين للزمالك.

وفى كأس السلطان حسين التقى الاهلى والزمالك فى 6 مباريات حقق الأهلى فوزا وحيدا مقابل ثلاثة انتصارات للزمالك وانتهت مباراتان بالتعادل.

وفى دوري القاهرة لعب الفريقين 42 مباراة حقق الاهلى 21 فوز مقابل 9 انتصارات للزمالك وانتهت 12 لقاء بالتعادل.

وفى دوري الأبطال الأفريقى التقا الكبيران فى 9 لقاءات ، 6 منها انتهت بفوز الأهلى وثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

وفى السوبر الأفريقى جمعت الأهلى والزمالك مباراة وحيدة انتهت بفوز الزمالك.

وبذلك يكون إجمالى المباريات الرسمية بين الاهلى والزمالك 223 مباراة قبل لقاء الليلة انتهت 96 منها بفوز الاهلى مقابل 51 فوز للزمالك وحسم التعادل نتيحة 76 مباراة .

ولعب الأحمر والأبيض 23 مباراة ودية شهدت 11 فوزا للأهلى وثمانية للزمالك وأربعة تعادلات.

ليصبح اجمالى المباريات التى جمعت الأهلى والزمالك بشكل عام 246 مباراة حقق المارد الاحمر 107 انتصارات مقابل 59 فوزا للزمالك وانتهت 80 مباراة بالتعادل.