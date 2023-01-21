شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد يتعاقد مع بهاء مجدى لنهاية الموسم فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو السكة الحديد التعاقد مع بهاء مجدى، ظهير أيسر نادى سموحة والزمالك الأسبق، لنهاية الموسم فى صفقة انتقال حر، بعدما فسخ اللاعب تعاقده مع فريق سموحة فى أول يناير الجارى.

ولعب بهاي مجدى فى العديد من الأندية الكبرى فى مصر مثل الزمالك والمصرى والإسماعيلى وحرس الحدود وآخيرا مع سموحة السكندرى.

ويعد بهاء مجدى الصفقة الثانية التى يضمها فريق السكة الحديد بقيادة أمير عزمى مجاهد بعد التعاقد مع عبد الرحمن بوجي مهاجم كهربا الاسماعيلية، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويحتل السكة الحديد المركز الثانى برصيد 32 نقطة بجدول المجموعة الثانية الذى يضم أندية القاهرة والقناة بدورى القسم الثانى، خلف المتصدر نادى القناة بفارق نقطتين.

وتعادل فريق السكة الحديد مع زد سلبيا فى المباراة التى جمعتهما الأربعاء، فى افتتاح منافسات الجولة الخامسة عشرة والأخيرة بالدور الأول من مجموعة القاهرة وتسببت فى تراجع الفريق للوصافة.