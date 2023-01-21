شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: كهربا حل أزمة الهجوم للأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف شادى محمد، خلال الاستوديو التحليلي للمباراة، والمذاع على شاشة قناة "أون تايم سبورت 2" والذي يقدمه الإعلامي ابراهيم فايق، "كولر كان يبحث على جودة اللاعب الذى يتحرك دون كرة، ويستطيع التهديف من أنصاف الفرص، وأعتقد أن كهربا أدى هذا الدور على أكمل وجه".
وتابع شادي، "المارد الأحمر كان يعاني فى الشق الهجومي خلال المباريات الماضية وكولر وجد ضالته فى كهربا، وهى التحرك دون كرة خلال امتلاك الأهلي للكرة".
وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، والبرتغالي فيريرا تشكيل الفريقين للمباراة المرتقبة التي ستجمعهما في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الممتاز.تشكيل الأهلي الرسمي لمباراة الزمالك
ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، خالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول ، وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة، وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا.
وتضم دكة الأهلي كلاً من: محمد شريف وأيمن أشرف ومروان عطية وعلى لطفي وكريستو وشادى حسين وطاهر محمد طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.تشكيل الزمالك لمباراة الأهلي
فيما يضم تشكيل الزمالك كلاً من : محمد عواد - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي -عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو" وسيف الجزيري
ويتواجد على مقاعد البدلاء في الزمالك كلاً من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.