شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: كهربا حل أزمة الهجوم للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شادي محمد، قائد النادي الأهلي السابق، أن ما قدمه محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأحمر فى مباراة سموحة الأخيرة حل أزمة الهجوم للمارد الأحمر، مشيراً إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق وجد ضالته فى كهربا، خاصة فى الشق الهجومى، وسيكون له دور مهم فى مباراة القمة التى تنطلق بعد قليل في الجولة 14 من الدوري المصري

وأضاف شادى محمد، خلال الاستوديو التحليلي للمباراة، والمذاع على شاشة قناة "أون تايم سبورت 2" والذي يقدمه الإعلامي ابراهيم فايق، "كولر كان يبحث على جودة اللاعب الذى يتحرك دون كرة، ويستطيع التهديف من أنصاف الفرص، وأعتقد أن كهربا أدى هذا الدور على أكمل وجه".

وتابع شادي، "المارد الأحمر كان يعاني فى الشق الهجومي خلال المباريات الماضية وكولر وجد ضالته فى كهربا، وهى التحرك دون كرة خلال امتلاك الأهلي للكرة".