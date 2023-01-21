شكرا لقرائتكم خبر عن على محمد محلل قادرون باختلاف: شجع فريقك دون تعصب.. وكهربا والجزيرى اختيار موفق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى على محمد على، أحد أبطال "قادرون باختلاف"، أن تخرج مباراة القمة بالروح الرياضية فهو أهم من أى شىء، فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل بالجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال على محمد على، فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس 1، "إن اختيار كولر مدرب الأهلى لمحمود كهربا فى الهجوم اختيار موفق بسبب الحالة العالية للاعب بعد صناعة هدفين وتسجيل هدف فى مباراة سموحة، بالإضافة إلى ابتعاد محمد شريف عن مستواه الفترة الماضية".

وأضاف على محمد على، "وجود الجزيرى فى هجوم الزمالك أفضل بكثير من اللعب بسامسون، لأن لديه الخبرة الكبيرة فى التعامل مع هذه المباراة، على عكس سامسون الذى ظهر بمستوى ضعيف".

وعن الغيابات قال على، "محمود متولى ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق أكثر الغيابات المؤثرة فى الأهلى، وأحمد فتوح أكثر الغيابات المؤثرة فى الزمالك لأنه أحد أفضل اللاعبين فى مصر".

وعن أمنيته، قال على محمد على، "أتمنى فوز الأهلى فى المباراة لأننى أهلاوى، ووالدى وأخى زملكاوية، ولكن أمى وأختى أهلاوية مثلى، وكل بيت فى مصر كدة فيه الأهلاوية والزمالكاوية، فكل واحد يشجع فريقه بدون تعصب وأتمنى أن تخرج المباراة بروح رياضية".

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: خالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول

الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وحسين الشحات

الهجوم: محمود كهربا

البدلاء: محمد شريف وأيمن أشرف ومروان عطية وعلى لطفي وكريستو وشادى حسين وطاهر طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري

البدلاء: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف.

وفى المقابل، يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، حقق الفوز في سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات، وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7.