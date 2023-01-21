شكرا لقرائتكم خبر عن والدة محمد عبد الوهاب للاعبي الأهلي: ربنا يوفقكم خلوا اسم النادى فوق ده روح محمد فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت والدة محمد عبد الوهاب، نجم النادي الأهلي الراحل، رسالة دعم وتحفيز للاعبى القلعة الحمراء قبل مباراة القمة 125 المقرر لها الثامنة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وقالت والدة محمد عبد الوهاب عبر قناة أون تايم سبورت 2 فى الاستوديو التحليلى الذى يقدمه إبراهيم فايق، "كان بيقولي خليكي معايا على طول بالدعاء لغاية ما ياخدوا منه التليفون كنت دايماً أقوله خليك مع ربنا وده شغلك ومصيرك كنت بشجعه وكان بيبقى فرحان جداً كان بيخلص الماتش ويرجع وأيام الهزيمة كانت بتبقى صعبة وزعله كان وحش لأنه عاشق للأهلي مكانش بيقدر يستحمل الهزيمة.

وأضافت، من يومها متفرجتش غير على ماتش الأهلي والزمالك بتاع أفريقيا سيد عبد الحفيظ كلمني وقالي إحنا عندنا ماتش بكرة، وأقولهم ربنا يوفقكم واللاعبين ربنا يوفقهم ويكونوا عند حسن ظن الناس بهم ويخلوا اسم الأهلي لفوق ده روح محمد في الأهلي.

ولعب الأهلى والزمالك فى الدوري المصري 124 مباراة، حقق 47 فوزا مقابل 27 فوزا للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

بينما فى كأس مصر التقى القطبان فى 32 مباراة حقق المارد الاحمر 16 فوز مقابل 11 فوز للفارس الابيض وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وفى السوبر المصري التقى الاحمر والابيض فى 9 مباريات حقق الاهلى 7 انتصارات مقابل فوزين للزمالك.

وفى كأس السلطان حسين التقى الاهلى والزمالك فى 6 مباريات حقق الأهلى فوزا وحيدا مقابل ثلاثة انتصارات للزمالك وانتهت مباراتان بالتعادل.

وفى دوري القاهرة لعب الفريقين 42 مباراة حقق الاهلى 21 فوز مقابل 9 انتصارات للزمالك وانتهت 12 لقاء بالتعادل.

وفى دوري الأبطال الأفريقى التقا الكبيران فى 9 لقاءات ، 6 منها انتهت بفوز الأهلى وثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

وفى السوبر الأفريقى جمعت الأهلى والزمالك مباراة وحيدة انتهت بفوز الزمالك.

وبذلك يكون إجمالى المباريات الرسمية بين الاهلى والزمالك 223 مباراة قبل لقاء الليلة انتهت 96 منها بفوز الاهلى مقابل 51 فوز للزمالك وحسم التعادل نتيحة 76 مباراة .

ولعب الأحمر والأبيض 23 مباراة ودية شهدت 11 فوزا للأهلى وثمانية للزمالك وأربعة تعادلات.

ليصبح اجمالى المباريات التى جمعت الأهلى والزمالك بشكل عام 246 مباراة حقق المارد الاحمر 107 انتصارات مقابل 59 فوزا للزمالك وانتهت 80 مباراة بالتعادل.