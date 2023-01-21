شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة علاء على: كان يعشق الزمالك وأتمنى لهم الفوز فى قمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت أرملة الراحل علاء علي، نجم نادي الزمالك السابق، كواليس استعداداته لمباريات القمة عندما كان لاعباً فى القلعة البيضاء، وذلك قبل انطلاق مباراة القمة 125 التي تجمع القطبين ضمن منافسات الجولة 14 بالدوري.

وقالت عبر قناة أون تايم سبورت 2 فى الاستوديو التحليلى الذى يقدمه إبراهيم فايق: "بتمنى يكون يوم سعيد على الزملكاوية كلهم، والزمالك يكسب، علاء على بيشجع الزمالك من صغره من سن ست سنوات بدأ فى النادى وكان بيعيط بالدموع فى الخسارة، كان متحمس جداً لمباريات القمة".

وأضافت، بعد رحيله عن الزمالك كان مهتما جداً بمتابعة مباريات الفريق وكان بيبقى يوم حماسي جداً ويستعد له قبلها بعدة أيام وكان بيدعي فى صلاته وكان بيحب يقدم أكثر أداء يشرف الجماهير، والجماهير الحمد لله بتحبه لغاية دلوقتي".

لعب الأهلى والزمالك فى الدوري المصري 124 مباراة، حقق 47 فوزا مقابل 27 فوزا للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

بينما فى كأس مصر التقى القطبان فى 32 مباراة حقق المارد الاحمر 16 فوز مقابل 11 فوز للفارس الابيض وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وفى السوبر المصري التقى الاحمر والابيض فى 9 مباريات حقق الاهلى 7 انتصارات مقابل فوزين للزمالك.

وفى كأس السلطان حسين التقى الاهلى والزمالك فى 6 مباريات حقق الأهلى فوزا وحيدا مقابل ثلاثة انتصارات للزمالك وانتهت مباراتان بالتعادل.

وفى دوري القاهرة لعب الفريقين 42 مباراة حقق الاهلى 21 فوز مقابل 9 انتصارات للزمالك وانتهت 12 لقاء بالتعادل.

وفى دوري الأبطال الأفريقى التقا الكبيران فى 9 لقاءات ، 6 منها انتهت بفوز الأهلى وثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

وفى السوبر الأفريقى جمعت الأهلى والزمالك مباراة وحيدة انتهت بفوز الزمالك.

وبذلك يكون إجمالى المباريات الرسمية بين الاهلى والزمالك 223 مباراة قبل لقاء الليلة انتهت 96 منها بفوز الاهلى مقابل 51 فوز للزمالك وحسم التعادل نتيحة 76 مباراة .

ولعب الأحمر والأبيض 23 مباراة ودية شهدت 11 فوزا للأهلى وثمانية للزمالك وأربعة تعادلات.

ليصبح اجمالى المباريات التى جمعت الأهلى والزمالك بشكل عام 246 مباراة حقق المارد الاحمر 107 انتصارات مقابل 59 فوزا للزمالك وانتهت 80 مباراة بالتعادل.