كولر يستعين بكهربا..وفيريرا يهاجم بالجزيري.. التشكيل الرسمي للأهلي والزمالك في القمة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه الذي سيخوض به مواجهة الزمالك في الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول فى الدفاع

حمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة فى الوسط

أحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

على الجانب الأخر، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري