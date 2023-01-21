مصر تهزم البحرين في مونديال اليد وتضمن الصعود لربع النهائي.. تعرف على موعد المواجهة القادمة أمام الدنمارك

الشارقة - اميمة ياسر - حقق منتخب مصر لرجال كرة اليد، فوزا صعبا على نظيره البحريني بنتيجة 26 / 22، في ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم التي تستضيفها السويد وبولندا.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 13 / 9 لصالح المنتخب الوطني.

وبذلك ضمن المنتخب الوطني الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأولى مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 لاعتلاء صدارة المجموعة الرابعة فى ظل تعادل كرواتيا والدنمارك أول أمس .

ومن المقرر أن يختتم منتخب اليد لقاءات الدور الرئيسى بمواجهك الدنمارك بعد غد الاثنين فى التاسعة والنصف مساءً.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.