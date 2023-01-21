شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني لـ بيراميدز بقيادة باتشيكو يحضر مباراة القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على التواجد في مدرجات لقاء القمة المصرية التي تجمع الأهلي والزمالك بالدوري بعد قليل.

وستنطلق مواجهة الأهلي ضد الزمالك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

ويقود السلوفيني سلافكو فينتشيتش لقاء القمة اليوم تحكيميًا رفقة مواطنيه من المعاونيين على خط الملعب وداخل غرفة الفار.