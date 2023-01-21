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شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الفني لـ بيراميدز بقيادة باتشيكو يحضر مباراة القمة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو على التواجد في مدرجات لقاء القمة المصرية التي تجمع الأهلي والزمالك بالدوري بعد قليل.
وستنطلق مواجهة الأهلي ضد الزمالك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.
ويقود السلوفيني سلافكو فينتشيتش لقاء القمة اليوم تحكيميًا رفقة مواطنيه من المعاونيين على خط الملعب وداخل غرفة الفار.
نجح النادي الأهلي في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعدما وصل إلى النقطة رقم 31 متفوقًا على فيوتشر صاحب الوصافة الذي خاض مباراة أكثر.
ويأتي الزمالك في المركز الرابع لجدول ترتيب المسابقة المحلية الشهيرة برصيد 26 نقطة بفارق نقطة عن بيراميدز صاحب المركز الثالث والذي خاض مواجهة أكثر.
الجهاز الفني لبيراميدز
الجهاز الفني لبيراميدز
الجهاز الفني لبيراميدز