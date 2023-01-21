شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى VS عواد فى لغة الأرقام قبل القمة الـ125 بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الثامنة والنصف مساءً تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلى والزمالك ، فى لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، بالجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز، وسيلعب فيه ثنائي حراسة المرمى فى الفريقين الدور الأبرز فى تحديد الفائز بالمباراة.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف.

وفى المقابل، يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، حقق الفوز في سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات، وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7.

وجاءت أبرز أرقام محمد عواد حارس مرمى الزمالك، ومحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى، فى الموسم الجاري كالتالي:

محمد عواد

السن : 30عاما

القيمة التسويقية: 600 ألف يورو

المشاركة فى الموسم :12 فى الدورى

الكلين شيت: 8 مباريات

أهداف في مرماه : 5 أهداف

وشارك محمد عواد حارس مرمي الزمالك أمام النادي الأهلي في 5 مواجهات منذ انضمامه قبل انطلاق موسم 2019-2020، حيث عاني من الغياب الطويل إصابة فى الكاحل، ثم تواجده كبديل لحارس الزمالك السابق محمد أبو جبل.

شارك في 5 مباريات أمام الأهلي، حقق الفوز في مباراة وحيدة، وخسر في مبارتين، وتعادل في مبارتين.

محمد الشناوى

السن :34 عاما

القيمة التسويقية :3 ملايين يورو

المشاركة في الموسم : 13 مباراة

الكلين شيت : 8 مباريات

الأهداف فى مرماه: 5 أهداف

وشارك الشناوي في 13 مباراة أمام الزمالك بمختلف المسابقات، حقق خلالها 6 انتصارات ، وخسر 4 مباريات، وتعادل في 3 مواجهات أخرى.. فيما حافظ على نظافة شباكه في 5 لقاءات أمام الغريم الذي نجح في تسجيل 16 هدفًا بمرماه.