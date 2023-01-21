شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يطمئن على جاهزية لاعبي الإسماعيلى بودية المستبعدين أمام الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مباراة ودية عصر اليوم ضد فريق شباب النادي، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة أسوان ضمن منافسات الدوري العام.

يأتي ذلك رغبة من الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد حسام ميدو، فى الاطمئنان على عددا من لاعبيه البدلاء والمستبعدين عن المباريات الأخيرة.

وشارك خلال هذه التجربة كل من محمد كوكو وأحمد عادل عبد المنعم وأحمد محسن ومحمد نصر وإياد العسقلاني وحمدي النقاز ومحمد مخلوف ومحمد بيومي وصالح جمعه ومصطفي فارس وعمر الساعي ومحمد عبد السميع وحسن صابر وباسم مرسي.

فى حين شارك من قطاع الناشئين فريق 2001 بالإضافة إلى عدداً من لاعبي فريق 2005.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالي لملاقاة أسوان يوم الإثنين المقبل فى تمام الساعة الثالثة إلا ربع عصرً على ملعب الأخير فى إطار الجولة الـ 15 من عمر المسابقة المحلية.