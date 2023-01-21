شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: مباراة بيراميدز الأخيرة لى مع سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، أن مباراة بيراميدز المقرر لها الثلاثاء المقبل ستكون الأخيرة له على رأس القيادة الفنية للفريق السكندرى، فى إطار الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى.

وقال طارق العشرى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه عقد جلسة مع عمر الغنيمى نائب رئيس سموحة وأكد له عدم قدرته على مواصلة العمل فى ظل هذه الأجواء، مُقدماً الشكر له وباقى الأعضاء الذين تمسكوا بتواجده وقاموا بدعمه خلال الفترة الماضية.

واتفق أعضاء مجلس إدارة نادى سموحة على إصدار بيان لتوجيه الشكر لطارق العشرى على الفترة التى قضاها مع الفريق، والبحث عن مدير فنى جديد يقود الفريق خلفا للعشرى.

وفاز فريق سموحة على نظيره سيراميكا بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

افتتح التسجيل لـ سموحة محمد عصام فى الدقيقة 38 ثم عزز بنيامين بواتينج تقدم الفريق السكندرى بالهدف الثانى فى الدقيقة 90.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 14 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 4 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 8 أهداف، بينما استقبل مرماه 11 هدفا.