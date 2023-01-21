شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: فيريرا اختار التشكيل الأفضل للزمالك والكأس.. و"كنت أفضل تواجد نبيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك كان موفقًا في اختيار أنسب تشكيل لمباراة الأهلي في القمة 125، والتي تجمع الفريقين مساء اليوم بمنافسات الجولة 14 بالدوري.

وقال جعفر عبر قناة أون تايم سبورت 2: عودة عبد الشافي تجعل هناك استقرار في مركز الظهير الأيسر، وتعطي تنظيم للدفاع، المباراة الماضية عندما لعب عمر جابر ثم حمزة المثلوثي في الجبهة اليسرى أثر ذلك على الدفاع بشكل كبير، والدفاع كله لديه خبرات، وقادر على مواجهة لاعبي الأهلي.

أضاف: مباراة القمة دائماً تحتاج إلى ثنائي ارتكاز، ومصطفى شلبي واجه الأهلي والزمالك كثيراً، وفيريرا اختار الأفضل لمباراة اليوم واللي رجليهم في الملعب.

من جانبه قال أحمد الكأس: التشكيل معقول إلى حد كبير كان يجب تغيير شكل الفريق بعد تراجع النتائج في المباريات الماضية، أنا من أكثر المقتنعين بأن يبدأ يوسف أسامة نبيه، وتواجد 3 ديفندرات يشكل عبئ على الفريق.

أضاف: الزمالك داخل اللقاء بمعنويات مهزوزة بسبب تراجع النتائج ولكن كنت أن يبدأ يوسف أسامة نبيه.

لعب الاهلى والزمالك فى الدوري المصري 124 مباراة، حقق 47 فوزا مقابل 27 فوزا للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

بينما فى كأس مصر التقى القطبان فى 32 مباراة حقق المارد الاحمر 16 فوز مقابل 11 فوز للفارس الابيض وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وفى السوبر المصري التقى الاحمر والابيض فى 9 مباريات حقق الاهلى 7 انتصارات مقابل فوزين للزمالك.

وفى كأس السلطان حسين التقى الاهلى والزمالك فى 6 مباريات حقق الأهلى فوزا وحيدا مقابل ثلاثة انتصارات للزمالك وانتهت مباراتان بالتعادل.

وفى دوري القاهرة لعب الفريقين 42 مباراة حقق الاهلى 21 فوز مقابل 9 انتصارات للزمالك وانتهت 12 لقاء بالتعادل.

وفى دوري الأبطال الأفريقى التقا الكبيران فى 9 لقاءات ، 6 منها انتهت بفوز الأهلى وثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

وفى السوبر الأفريقى جمعت الأهلى والزمالك مباراة وحيدة انتهت بفوز الزمالك.

وبذلك يكون إجمالى المباريات الرسمية بين الاهلى والزمالك 223 مباراة قبل لقاء الليلة انتهت 96 منها بفوز الاهلى مقابل 51 فوز للزمالك وحسم التعادل نتيحة 76 مباراة .

ولعب الأحمر والأبيض 23 مباراة ودية شهدت 11 فوزا للأهلى وثمانية للزمالك وأربعة تعادلات.

ليصبح اجمالى المباريات التى جمعت الأهلى والزمالك بشكل عام 246 مباراة حقق المارد الاحمر 107 انتصارات مقابل 59 فوزا للزمالك وانتهت 80 مباراة بالتعادل.