شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: مباراة القمة دائمًا بتكون مولد لنجم جديد وفرصة للاعبين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، أن مباريات القمة دائمًا بتكون مولد لنجم جديد يحفر اسمه فى قلوب الجماهير أو العكس، فى المباراة التى ستنطلق بعد قليل بالجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

وقال أيمن يونس فى تصريحات للاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس 1: مباريات القمة دائما بيكون مولد نجوم وموت لاعبين آخرين.. وكل اللاعبين بتنتظر هذه المباريات .

وتابع أيمن يونس: "وارد جدًا النهارة تكون فاتحة خير على اللاعبين الذين يخوضون أول لقاء قمة لأن الجمهور مش بينسوا هذه المباريات ولا ما قدمه اللاعبون سواء إيجابى أو سلبى".

فى الثامنة والنصف مساءً تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب بين الأهلى والزمالك ، فى لقاء لن يخلو من المتعة والإثارة، بالجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى الممتاز.

ويتربع الأهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف.

وفى المقابل، يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، حقق الفوز في سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات، وتلقى خسارة وحيدة، وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7.