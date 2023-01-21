شكرا لقرائتكم خبر عن شادي محمد: كولر بدأ بأنسب تشكيل للأهلي والمباريات الكبيرة تحتاج لخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، اختار أنسب تشكيل لمواجهة الزمالك في القمة 125، والتي تجمع القطبين مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

وقال شادي محمد عبر قناة أون تايم سبورت 2: خالد عبد الفتاح أساساً مدافع، والأهلي تعاقد معه لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز، لا أحب التغييرات المثيرة خاصة في المباريات الكبيرة، وأميل كثيراً لعناصر الخبرة.

أضاف: علي معلول يحتاج إلى خبرات رامي ربيعه لتغطية ظهره في حالة خروجه للهجومي، ولا نريد أن يفقد محمد هاني لقدراته الهجومية خاصة أنه تفوق كثيراً عندما حصل على الفرصة لذلك أعتقد أن كلام مساعدي كولر في الأهلي أوضحوا له تلك الأمور.

واختتم: كولر بدأ اليوم بكهربا لأنه يجيد التحرك بدون كرة، والمدرب لديه قناعات بلاعبين ولاعبين لا، لذلك تواجد اليوم خالد عبد لفتاح وليس أيمن أشرف.

لعب الاهلى والزمالك فى الدوري المصري 124 مباراة، حقق 47 فوزا مقابل 27 فوزا للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

بينما فى كأس مصر التقى القطبان فى 32 مباراة حقق المارد الاحمر 16 فوز مقابل 11 فوز للفارس الابيض وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وفى السوبر المصري التقى الأحمر والأبيض فى 9 مباريات حقق الاهلى 7 انتصارات مقابل فوزين للزمالك.

وفى كأس السلطان حسين التقى الاهلى والزمالك فى 6 مباريات حقق الأهلى فوزا وحيدا مقابل ثلاثة انتصارات للزمالك وانتهت مباراتان بالتعادل.

وفى دوري القاهرة لعب الفريقين 42 مباراة حقق الاهلى 21 فوز مقابل 9 انتصارات للزمالك وانتهت 12 لقاء بالتعادل.

وفى دوري الأبطال الأفريقى التقا الكبيران فى 9 لقاءات ، 6 منها انتهت بفوز الأهلى وثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

وفى السوبر الأفريقى جمعت الأهلى والزمالك مباراة وحيدة انتهت بفوز الزمالك.

وبذلك يكون إجمالى المباريات الرسمية بين الاهلى والزمالك 223 مباراة قبل لقاء الليلة انتهت 96 منها بفوز الاهلى مقابل 51 فوز للزمالك وحسم التعادل نتيحة 76 مباراة.

ولعب الأحمر والأبيض 23 مباراة ودية شهدت 11 فوزا للأهلى وثمانية للزمالك وأربعة تعادلات.

ليصبح اجمالى المباريات التى جمعت الأهلى والزمالك بشكل عام 246 مباراة حقق المارد الاحمر 107 انتصارات مقابل 59 فوزا للزمالك وانتهت 80 مباراة بالتعادل.