شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين فى الأهلى والزمالك "سنة أولى قمة".. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث 6 لاعبين من الأهلي والزمالك عن المشاركة فى القمة الأولى خلال المواجهة التى تجمع القطبين بعد قليل، وتمثل اختبارا جديدا للوافدين الجدد الذين يشاركون للمرة الأولى فى قمة الأهلى والزمالك.

وهناك أربعة لاعبين فى صفوف الاهلى يبحثون عن الظهور الأول فى القمة هم خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوى ومصطفى سعد ميسى، وإن كان الأخير خارج قائمة المارد الأحمر الليلة.

بينما يمتلك فريق الزمالك أربعة لاعبين لم يسبق لهم المشاركة من قبل فى مباريات القمة هم نبيل عماد دونجا ومصطفى الزنارى والبنيني سامسون أكينولا والسنغالي إبراهيما نداى، ولكن الأخير مصاب وخارج القائمة.

ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك فى قمة الكرة المصرية بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

ويمتد صراع الكبيرين منذ زمن طويل فى البطولات المختلفة، ويسعى كل منهما على الهيمنة على الكرة المصرية، والفائز هو الجمهور الذى يحظى بمباريات ومستويات مميزة في كل مباراة.