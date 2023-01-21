شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يبحث عن الهدف الرابع أمام الأهلى فى مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عشاق الساحر المستديرة على موعد مع لقاء القمة 125 والذى يجمع الأهلى والزمالك في الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى، فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد القاهرة في الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويٌعد أحمد سيد زيزو أحد الأوراق الرابحة لجوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، فى ظل تألقه في مباريات القمة، سواء بصناعة الأهداف أو تسجيلها، ويبحث زيزو فى مباراة الليلة عن تسجيل الهدف الرابع فى مباريات القمة، بعدما سبق وأحرز 3 أهداف أمام المارد الأحمر.

سجل زيزو في مرمى الأهلى 3 أهداف فى البطولات السابقة، منها في مباراة الفريقين التي انتهت بفوز الزمالك 3/1 ، فى أغسطس الماضى ببطولة الدورى.

وثانى الأهداف فى يوليو 2021 ، عندما التقى الأهلى مع الزمالك فى نهائي كأس مصر وفاز الأبض بهدفين مقابل هدف، سجل زيزو هدف لفريقه من خطأ لمحمد الشناوى معلنا تتويج فريقه بالبطولة.

وفى نوفمبر من العام الماضى، وبالتحديد في 5 نوفمبر 2021، التقى الأهل مع الزمالك في بطولة الدورى، وسجل زيزو هدفا للزمالك فى المباراة التى انتهت بفوز الأهلى 5/3.