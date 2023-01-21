شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام الأهلى فى القمة ومحمد عبد الشافى أساسياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، التشكيل الذى سيخوض به الأبيض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبدالمجيد - محمد عبد الشافي

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور- مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي وعمر جابر ومصطفى الزناري ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وسامسون أكينولا.