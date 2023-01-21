شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتوح يدعم لاعبي الزمالك قبل القمة 125: فريق واحد هدف واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، رسالة دعم لزملائه قبل مباراة القمة 125 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية، والتى تجمع الأهلي والزمالك فى الثامنة والنصف مساءً باستاد القاهرة الدولي. وكتب فتوح عبر حسابه على إنستجرام: "فريق واحد هدف واحد".

ويغيب أحمد فتوح عن قائمة الزمالك التى تستعد لخوض المباراة، بعد استبعاده من اختيارات البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق الأبيض.

لعب الاهلى والزمالك فى الدوري المصري 124 مباراة، حقق 47 فوزا مقابل 27 فوزا للزمالك، وانتهت 50 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

بينما فى كأس مصر التقى القطبان فى 32 مباراة حقق المارد الاحمر 16 فوز مقابل 11 فوز للفارس الابيض وانتهت 5 لقاءات بالتعادل.

وفى السوبر المصري التقى الاحمر والابيض فى 9 مباريات حقق الاهلى 7 انتصارات مقابل فوزين للزمالك.

وفى كأس السلطان حسين التقى الاهلى والزمالك فى 6 مباريات حقق الأهلى فوزا وحيدا مقابل ثلاثة انتصارات للزمالك وانتهت مباراتان بالتعادل.

وفى دوري القاهرة لعب الفريقين 42 مباراة حقق الاهلى 21 فوز مقابل 9 انتصارات للزمالك وانتهت 12 لقاء بالتعادل.

وفى دوري الأبطال الأفريقى التقا الكبيران فى 9 لقاءات ، 6 منها انتهت بفوز الأهلى وثلاث مباريات انتهت بالتعادل.

وفى السوبر الأفريقى جمعت الأهلى والزمالك مباراة وحيدة انتهت بفوز الزمالك.

وبذلك يكون إجمالى المباريات الرسمية بين الاهلى والزمالك 223 مباراة قبل لقاء الليلة انتهت 96 منها بفوز الاهلى مقابل 51 فوز للزمالك وحسم التعادل نتيحة 76 مباراة .

ولعب الأحمر والأبيض 23 مباراة ودية شهدت 11 فوزا للأهلى وثمانية للزمالك وأربعة تعادلات.

ليصبح اجمالى المباريات التى جمعت الأهلى والزمالك بشكل عام 246 مباراة حقق المارد الاحمر 107 انتصارات مقابل 59 فوزا للزمالك وانتهت 80 مباراة بالتعادل.