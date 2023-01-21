شكرا لقرائتكم خبر عن دكة بدلاء الأهلي فى القمة 125.. شريف وكريستو ومروان وطاهر الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجلس على مقاعد بدلاء الأهلي خلال مباراة القمة 125 أمام الزمالك، والتى تجمعهما مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، كل من، محمد شريف وأيمن أشرف ومروان عطية وعلى لطفي وكريستو وشادى حسين وطاهر طاهر ومحمد فخري وأحمد نبيل كوكا.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة القمة ضد الزمالك مساء اليوم السبت باستاد القاهرة الدولي، وجاء كالتالى..

محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني ورامي ربيعة وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي واليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الدفاع وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمود كهربا في الهجوم.

واختار الاتحاد المصري لكرة القدم، طاقم تحكيم من سلوفينيا لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري ويقود طاقم التحكيم السلوفيني الحكم سلافكو فينتشيتش ويتكون طاقم حكام مباراة القمة من: سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.شؤ

يتربع الاهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وهيمن التعادل السلبى على أخر ظهور للأهلى والزمالك في الدوري المصري حيث تعادل المارد الأحمر سلبياً مع المصري البورسعيدى وتعادل الفارس الأبيض بنفس النتيجة مع الاتحاد السكندري.

وودع فريق الزمالك منافسات كأس مصر من الدور نصف النهائي أمام بيراميدز بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، في المقابل تأهل الاهلى لنهائى كأس مصر بعد تخطيه عقبة سموحة في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.