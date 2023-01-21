اتحاد الكرة ينعي شقيق حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد

القاهرة - سامية سيد - نعى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة جمال علام، فاروق مصطفى شقيق حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بيانا، نعى وفاة شقيق حسن مصطفى وجاء كالتالي: "يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص التعازي للدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون.

في سياق مختلف، يعقد اتحاد الكرة ورابطة الأندية المصرية المحترفة اجتماعا شهريا مع لجنة الحكام الرئيسية برئاسة مارك كلاتنبرج، لمتابعة خطة تطوير التحكيم، وما تم إنجازه بالفعل على أرض الواقع.

وشهد الاجتماع الأخير لاتحاد الكرة ورابطة الأندية استعراض ومناقشة شكاوى واعتراضات الأندية على القرارات التحكيمية في بعض مباريات مسابقة الدوري الممتاز، وواجهت الرابطة كلاتنبرج بكل ملاحظات الأندية على أداء الحكام سواء على أرض الملعب أو المتعلقة بتقنية الفيديو وضرورة تحديثها.

وطالب مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم كلاتنبرج بتكثيف اجتماعاته ومحاضراته مع الحكام لتحسين الأداء التحكيمي، مع ضرورة منح الفرصة للحكام الموهوبين والشباب وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.



