شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يستعد لفيوتشر دون راحة.. و"دش ساخن" من حسام حسن للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف المصري تدريباته عصر اليوم، السبت، استعداداً لمواجهة فيوتشر المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدوري، ورفض حسام حسن، المدير الفني للفريق، منح اللاعبين أى راحة بعد التعادل مع غزل المحلة فى الجولة 14.

ولقن حسام حسن، المدير الفني للنادي المصري، درسا قوياً للاعبين عقب التعادل مع غزل المحلة بهدف لمثله فى الجولة 14 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، خاصة أن المصرى كان متقدماً بهدف وقريباً من حصد الثلاث نقاط، والتقدم في جدول الدوري.

وحمل حسام حسن لاعبي الفريق مسؤولية التعادل بعد إهدار العديد من الفرص السهلة أمام المحلة، والتسبب في ركلة جزاء منحت الفريق المحلاوي فرصة التعادل، وشدد مدرب المصري أن المباريات المقبلة لا تقبل التهاون من اللاعبين مشيرا إلى أنه سيجري تعديل في التشكيل ويمنح الفرصة للبدلاء في حالة استمرار الرعونة داخل الملعب.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 19 نقطة بعدما خاض 14 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 7 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 13 هدفا واستقبلت شباكهم 14 هدفا آخر.

ويستعد النادي المصري لمواجهة فيوتشر يوم الثلاثاء المقبل في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري.

ويترقب الفلسطيني محمد بلح مهاجم النادي المصري، حسم مصيره خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد خروجه من الحسابات الفنية لحسام حسن بشكل مستمر منذ عودته من إصابة القطع في الرباط الصليبي حيث بات اللاعب قريبا من الرحيل عن المصري.