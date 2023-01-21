شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد توافد جمهور الأهلى والزمالك على استاد القاهرة لحضور مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد جمهور الأهلى والزمالك إلى استاد القاهرة الدولى لمشاهدة قمة الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز التى تجمع قطبى الكرة المصرية فى الثامنة والنصف مساء اليوم السبت.

ويستضيف الزمالك غريمه الأهلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك فى قمة الكرة المصرية بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكوناً من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد فخرى وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

ويتربع الاهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف.

وفى المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.















