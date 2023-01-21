شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السيد يتوج بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج محمد السيد، لاعب المنتخب الوطني للسلاح، بالميدالية الذهبية فى كأس العالم لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة، المقامة بالبحرين خلال الفترة من 21 حتى 22 يناير الجاري.

وحقق السيد المركز الأول بعد فوزه فى النهائي على لاعب أستونيا سالم ماركوس بنتيجة 11-7.

وكان السيد قد فاز فى دور نصف النهائي على بطل الأردن إياد أوديح بنتيجة 15-9.

وحقق البطل المصري محمد السيد لاعب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة فوزًا كاسحًا على بطل أوزباكستان فى ربع نهائي بطولة كأس العالم لسيف المبارزة للشباب،وفاز السيد بنتيجة 15-5 فى ربع النهائي ليتأهل بذلك إلى نصف النهائي ويضمن ميدالية لمصر بالبطولة. وكان قد تأهل البطل المصري محمد السيد إلى دور ربع النهائي عقب الفوز بنتيجة 15-12 على بطل إستونيا في دور ثمن النهائي. وكان قد تمكن السيد من الفوز على بطل السعودية أحمد الدربي بنتيجة 15-9 بدور الـ64 ليصل الـ32. واستطاع الفوز فى دور الـ32 على بطل إستونيا بنتيجة 15-10 ليواصل مشواره بالبطولة ويتأهل لثمن النهائي ثم ربع النهائي بعد ذلك.

وضمت قائمة المنتخب المصري المشارك في البطولة كل من محمد السيد ومحمد ياسين ومحمود السيد ومحمد جابر وبدرالدين الجزيري، ويقود المنتخب الوطني فنيا المدير الفني لسلاح سيف المبارز السيد سامي ويرافق البعثة الطيب أحمد عبدالقادر والحكم الدولي يوسف علاء.