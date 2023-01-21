شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مقرات الزمالك والأهلي قبل القمة 125..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أجواء استاد القاهرة تواجد جماهير ناديي الزمالك والأهلي قبل انطلاق القمة 125 في المباراة المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وصل فريق الأهلي إلى استاد القاهرة، منذ قليل، استعداداً لخوض مباراة القمة أمام الزمالك، والمقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري.

واختار الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم من سلوفينيا لإدارة مباراة القمة 125 بين الزمالك والأهلي في الدوري ويقود طاقم التحكيم السلوفيني الحكم سلافكو فينتشيتش ويتكون طاقم حكام مباراة القمة من: سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.

يتربع الاهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 5 أهداف، في المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وهيمن التعادل السلبى على آخر ظهور للأهلى والزمالك في الدوري المصري حيث تعادل المارد الأحمر سلبياً مع المصري البورسعيدى وتعادل الفارس الأبيض بنفس النتيجة مع الاتحاد السكندري.

وودع فريق الزمالك منافسات كأس مصر من الدور نصف النهائي أمام بيراميدز بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، في المقابل تأهل الاهلى لنهائى كأس مصر بعد تخطيه عقبة سموحة في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.