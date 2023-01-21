شكرا لقرائتكم خبر عن كريم هنداوى أفضل لاعب فى مباراة مصر والبحرين ببطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل كريم هنداوى، حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد، على جائزة أفضل لاعب فى مباراة المنتخب الوطنى لكرة اليد أمام البحرين، والتى انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 26 / 22 فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم التى تستضيفها السويد وبولندا وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 13 / 9 لصالح المنتخب الوطنى فى شوط شهد تفوقا ملحوظا للحارس كريم هنداوى وكل من اللاعبين إبراهيم المصرى وأكرم يسرى ومحسن رمضان، وواصل لاعبو الفراعنة الصحوة فى الشوط الثانى وسط تألق كريم هنداوى ويحيى الدرع ومحسن رمضان.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء اليوم لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأولى مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 لاعتلاء صدارة المجموعة الرابعة فى ظل تعادل كرواتيا والدنمارك أول أمس .

ومن المقرر أن يختتم منتخب اليد لقاءات الدور الرئيسى بمواجهك الدنمارك بعد غد الاثنين فى التاسعة والنصف مساءً.