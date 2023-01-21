چيرمين شريف تنضم لقائمة أفضل 100 لاعبة عالمياً لناشئات التنس

القاهرة - سامية سيد -

تألقت لاعبة منتخب مصر للناشئين للتنس چيرمين شريف فى البطولة الدولية للتنس للناشئين والناشئات ، والتى ينظمها الاتحاد الدولى للتنس والمقامة حاليا فى تونس.

وضربت چيرمين موعدا فى المباراة النهائية مع المغربية اية العيونى غدا الأحد، كما نجحت فى الانضمام للمرة الأولى لقائمة أفضل مائة لاعبة ناشئة عالميا، ضمن تصنيف الاتحاد الدولي للتنس، فقد كانت فى الترتيب 110 عالميا حتى انطلاق البطولة وبعد بلوغها المباراة النهائية ضمنت مكانها فى قائمة أفضل مائة لاعبة عالمياً .

يذكر أن چيرمين شريف تتدرب تحت إشراف إتحاد التنس بمركز تدريب الإتحاد الذى يضم المدربين محمد رمضان ويحيى السلالى ورنا ثروت وجورج وكيم.

فى الوقت نفسه وفى منافسات البطولة الدولية للناشئين والناشئات المقامة حاليا بالقاهرة تأهل اللاعب ياسين العروسى للمباراة النهائية حيث يلتقى غدا الاحد مع الاسبانى لويس لورنيس فيما بات نهائى الناشئات مصريا خالصا بعد تأهل جودى القاضى وجيان ابراهيم إلى هذا الدور لتضمن مصر اللقب .

كما تأهل لنهائى زوجى الناشئات اللاعبتان فرح حسن ولوجين كامل ليلتقيا مع ارينا خيندرافا وكريستينا كوفجان