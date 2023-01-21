شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة الأهلي تنشر صوراً من استاد القاهرة قبل 90 دقيقة من انطلاق القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على فيس بوك صوراً لاستاد القاهرة الدولي قبل نحو 90 دقيقة من انطلاق مباراة الزمالك بالدوري، وعلّقت صفحة الأهلي على الصور قائلة، "استاد القاهرة جاهز لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك"



استاد القاهرة قبل القمة



استاد القاهرة والقمة



استاد القاهرة



ملعب استاد القاهرة

ووصلت حافلة الأهلي منذ قليل إلى استاد القاهرة الدولي، ‏استعدادًا لخوض مباراة الزمالك التي تنطلق في الثامنة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات ‏بطولة الدوري الممتاز.

‏ وحرص الجهاز الفني على تفقد أرضية الملعب فور وصول حافلة الفريق، في إجراء متبع قبل ‏المباريات الرسمية وقبل إجراء عمليات الإحماء.‏

ويلتقي الأهلي مع الزمالك اليوم في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدوري ‏الممتاز.‏ ويدير المباراة طاقم تحكيم من سلوفينيا مكون من: سلافكو فينتشيتش حكم ساحة، ويعاونه ‏توماس كلانسنيك وأندراز كوفاسيتش، وماتي جوج «حكم ‏VAR‏»، وأيين بوروساك «حكم ‏VAR‏ مساعد»، ونادر قمر الدولة الحكم الرابع.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد ٣١ نقطة من إجمالي 13 مباراة خاضها إلى الآن في ‏المسابقة، حيث حقق الفريق الفوز في 9 مباريات وتعادل في أربع مواجهات.‏ وفي آخر مباراة رسمية خاضها الأهلي حقق الفريق الفوز على سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدف في نصف نهائي بطولة كأس مصر وحسم تأهله إلى نهائي البطولة.