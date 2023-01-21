الامارات | شرط وحيد يحول دون انتقال حكيم زياش إلى برشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "سبورت" الكاتالونية، المقربة من نادي برشلونة عن أن "البلاوغرانا" يبحث بالفعل إمكانية التعاقد مع النجم المغربي، ومهاجم تشلسي الإنجليزي، حكيم زياش، وخاصة في أعقاب رحيل مهاجمه الهولندي ممفيس ديباي قبل يومين إلى نادي أتلتيكو مدريد. لكن أكدت الصحيفة أن الصفقة المرتقبة قد لا ترى النور، بسبب شرط يضعه نادي تشلسي للتخلي عن صانع الألعاب المغربي، وهو أن تكون صفقة تبادلية، تشمل انتقال فرانك كيسي إلى تشلسي، وهو ما يرفضه نادي برشلونة.

يضاف إلى هذا أن مدرب برشلونة تشافي، ورغم إعجابه بمهارات زياش، وبقدرته على منح برشلونة الإضافة المطلوبة، لكنه يريد أن يراهن في قائمة البدلاء على الإسباني فيران توريس في الأشهر المقبلة.

وسبق لوسائل إعلام إنجليزية أن قالت إن زياش، ومن خلال وكيله أجرى اتصالات مع برشلونة، كما حصل على الضوء الأخضر من ناديه الإنجليزي لرحيل زياش في الانتقالات الشتوية الحالية، كونه لا يحصل على الفرصة الكاملة لإظهارت قدراته الكاملة مع تشلسي، كما سبق وأبان عن ذلك في مونديال قطر 2022، وكذلك حين كان النجم الأول لفريقه السابق أياكس الهولندي.