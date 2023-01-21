شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة المجموعة تجنب مصر مواجهة السويد فى ربع نهائى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب مصر لكرة اليد لتحقيق الفوز فى لقاء البحرين، المحدد له الرابعة والنصف عصر اليوم، السبت، فى ثانى مواجهات الدور الرئيسى لبطولة العالم المقامة بالسويد وبولندا للزحف خطوة للصعود كأول المجموعة فى حال التعادل فى المواجهة المقبلة مع الدنمارك أو تحقيق الفوز فى ختام هذا الدور.
صدارة المجموعة الرابعة تجنب منتخب مصر اللعب مع السويد "صاحب الأرض والجمهور" فى دور ربع النهائى، فى ظل حسم الأخير المركز الأول بالمجموعة الثانية.
واستطاع منتخب مصر التأهل للدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.
ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.
وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:
حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)
الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)
الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)
الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)
الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)
صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).