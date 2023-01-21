شكرا لقرائتكم خبر عن صدارة المجموعة تجنب مصر مواجهة السويد فى ربع نهائى بطولة العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى منتخب مصر لكرة اليد لتحقيق الفوز فى لقاء البحرين، المحدد له الرابعة والنصف عصر اليوم، السبت، فى ثانى مواجهات الدور الرئيسى لبطولة العالم المقامة بالسويد وبولندا للزحف خطوة للصعود كأول المجموعة فى حال التعادل فى المواجهة المقبلة مع الدنمارك أو تحقيق الفوز فى ختام هذا الدور.

صدارة المجموعة الرابعة تجنب منتخب مصر اللعب مع السويد "صاحب الأرض والجمهور" فى دور ربع النهائى، فى ظل حسم الأخير المركز الأول بالمجموعة الثانية.

واستطاع منتخب مصر التأهل للدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.