شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، صفحة مواجهة سيراميكا ورفض منح اللاعبين راحة اليوم من أجل الاستعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى طارق العشرى لمواصلة الانتصارات والتقدم فى ترتيب جدول الدورى بعدما نجح في الفوز بالمباراتين الماضيتين أمام طلائع الجيش وسيراميكا، وطالب اللاعبين ببذل الجهد والتركيز خلال المباريات المقبلة من أجل العودة للمكان الطبيعي للفريق، وحذرهم من الانشغال بما يدور بينه وبين رئيس النادي.

وقال طارق العشرى فى تصريحات تليفزيونية مؤخرا، "عندما توليت تدريب سموحة لم يكن ينافس على الدوري، والآن أنا أقوم ببناء فريق جديد، الصفقات التي تعاقدت معها شاركت جميعها في لقاء سيراميكا، وكل ما أحتاجه هو الهدوء من أجل النجاح".

وأضاف العشرى، "قدمت فريقا لسموحة بلاش بعدما كان الفريق يُنفق الملايين، وفتحت الباب أمام الناشئين للعب بدلا من الاعتماد على الإعارات، أنا راجل بكافح من أجل النجاح، إذا أراد النادي أن أرحل فأهلا وسهلا مع السلامة، ولكن بدون أن يتجاوز أحد في حقي".

وأوضح طارق العشري، "لست طرفا فى أزمة مجلس الإدارة وأرفض أن أكون شماعة، ونجلي دائما يعمل معي منذ 4 سنوات، وهو من أبناء نادي سموحة ولا يصح ما يُقال، ولو اللائحة الخاصة بالمدربين تسمح لي لكنت قدمت استقالتي من زمان".

ويستعد فريق سموحة لمواجهة نارية بيراميدز في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.