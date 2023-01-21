شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أغلق طارق العشرى، المدير الفنى لفريق سموحة، صفحة مواجهة سيراميكا ورفض منح اللاعبين راحة اليوم من أجل الاستعداد لمواجهة بيراميدز، المقرر لها الثلاثاء المقبل، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وقال طارق العشرى فى تصريحات تليفزيونية مؤخرا، "عندما توليت تدريب سموحة لم يكن ينافس على الدوري، والآن أنا أقوم ببناء فريق جديد، الصفقات التي تعاقدت معها شاركت جميعها في لقاء سيراميكا، وكل ما أحتاجه هو الهدوء من أجل النجاح".
وأضاف العشرى، "قدمت فريقا لسموحة بلاش بعدما كان الفريق يُنفق الملايين، وفتحت الباب أمام الناشئين للعب بدلا من الاعتماد على الإعارات، أنا راجل بكافح من أجل النجاح، إذا أراد النادي أن أرحل فأهلا وسهلا مع السلامة، ولكن بدون أن يتجاوز أحد في حقي".
ويستعد فريق سموحة لمواجهة نارية بيراميدز في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.