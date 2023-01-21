شكرا لقرائتكم خبر عن 124 مواجهة جمعت الأهلى والزمالك فى الدورى قبل قمة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولي، فى الجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، ويدخل الفارس الابيض المباراة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوسفالدو فيريرا، وهو في المركز الرابع في الجدول برصيد 26 نقطة ، على الجانب الآخر، يدخل المارد الاحمر تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، وهو يتصدر جدول الدوري برصيد 31 نقطة.

التقى الأهلى والزمالك فى 124 مباراة فى الدورى المصرى قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر 47 فوزا وسجل 153 هدفا، بجانب 4 أهداف اعتبارية، وحقق الفارس الأبيض 27 فوزا وسجل 110 أهداف، فيما انتهى 50 لقاء بالتعادل.

وعبر تاريخ طويل من مباريات القمة فى الدوري، تحفل شجرة الهدافين بين الأهلى والزمالك بالعديد من الأرقام الخاصة، فقد سجل سعد رستم أول هدف للزمالك فى لقاء القمة الأول عام 1948، بينما أحرز أحمد مكاوي أول أهداف الأهلي فى شباك الزمالك فى نفس اللقاء.

سجل وجيه مصطفى نجم الأهلي أول ثنائية فى (الكلاسيكو) الثامن الذى انتهى بالتعادل (2 – 2) ، وفى المقابل أحرز سيد عطية "توتو" لاعب الأهلي أول ثلاثية (هاتريك) فى لقاءات القمة في المواجهة العاشرة عام 1954 وفاز فريقه (4 – 2).

ويعد خالد بيبو لاعب الأهلي كان الوحيد الذى أحرز رباعية فى القمة رقم 89 عام 2002، ويعد سيد الضظوي أول من أحرز هدفاً من ركلة جزاء فى القمة رقم 15 عام 1956

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاهلى بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.