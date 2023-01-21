شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط وموعد فتح مدرجات القمة بين الأهلى والزمالك.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الجهات المعنية أماكن دخول الجماهير لاستاد القاهرة وسط تعزيزات أمنية، وتدخل جماهير الزمالك الاستاد من بوابة النصر للوصول لمدرجات الثالثة يمين، فيما ستدخل جماهير الأهلى من بوابة صلاح سالم للوصول لمدرجات الثالثة شمال"، والصحفيون والإعلاميون من حقهم 70 مقعدا، ويتم دخولهم من بوابة آل رشدان للوصول لمدرج الإعلاميين بجانب 40 مصورا صحفيا".

المقصورة مسموح بالتواجد فيها لـ100 فرد بواقع 25 فردا من مجلس إدارة الزمالك ومثلهم من مجلس الأهلى ومثلهم من رابطة الأندية ومثلهم من اتحاد الكرة، وغير مسموح بالدعوات الخاصة".

وتقرر فتح أبواب استاد القاهرة لدخول الجماهير مباراة القمة فى الخامسة مساءً، على أن يتم غلقها فى الثامنة مساءً قبل بدء المباراة بنصف ساعة، وأنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لتأمين دخول الجماهير وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع.

وشهد آخر لقاء بين الأهلي والزمالك فوز المارد الأحمر بهدفين دون رد عن طريق كريم فؤاد وبرونو سافيو ليتوج الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى، وفى المباراة التى سبقتها فاز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلا لكأس مصر، سجل ثنائية الفارس الابيض زيزو وإمام عاشور وسجل هدف الأهلى الوحيد حسام حسن.

بينما شهدت مباراة القطبين فى دوري الموسم الماضى التعادل فى مباراة الدور الثانى بهدفين لكل فريق بينما فاز الأهلى بقمة الدور الاول بنتيجة 5-3، وانتهت مبارة الدور الثانى لدوري الموسم قبل الماضى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق.