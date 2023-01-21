شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتصدر جدول ترتيب دورى كرة السلة "رجال" بالعلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة ترتيب دورى سوبر السلة رجال للفرق أصحاب المراكز من الأول للثامن بعد انتهاء مباريات الجولة السابعة. وتصدر الأهلى ترتيب البطولة بعد تحقيق العلامة الكاملة وجمع 14 نقطة من 7 مباريات، ويليه الاتحاد السكندرى فى المركز الثانى برصيد 13 نقطة.

ويحل الزمالك فى المركز الثالث برصيد 11 نقطة بعد الفوز فى 4 مباريات والهزيمة فى ثلاثة ، ويأتى الجيش والجزيرة فى المركزين الرابع والخامس بـ11 نقطة للجيش، و10 نقاط للجزيرة.

ويحتل سموحة المركز السادس بتسع نقاط، ثم التأمين فى المركز السابع، بينما يقع المصرية للاتصالات فى المركز الثامن والأخير بنفس رصيد النقاط.

وفاز فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي على فريق الاتحاد السكندري بنتيجة 77 / 72 في بطولة دوري السوبر للمحترفين فى المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الجمعة بصالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة في إطار منافسات الجولة السابعة.

ويتصدرالنادي الأهلي ترتيب دوري السوبر لكرة السلة بدون أي هزيمة حتى الآن، بـ 14 نقطة، بينما تراجع الاتحاد السكندري للمركز الثاني برصيد 13 نقطة.