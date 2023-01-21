شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى.. شلبى وزيزو والجزيرى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك غريمه الأهلى فى الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك فى قمة الكرة المصرية بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلى مكوناً من:

حراسة المرمي: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمرو السيسي - إمام عاشور - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

وهيمن التعادل السلبى على آخر ظهور للأهلى والزمالك في الدوري المصري حيث تعادل المارد الأحمر سلبياً مع المصري البورسعيدى وتعادل الفارس الأبيض بنفس النتيجة مع الاتحاد السكندري.

وودع فريق الزمالك منافسات كأس مصر من الدور نصف النهائي أمام بيراميدز بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، في المقابل تأهل الاهلى لنهائى كأس مصر بعد تخطيه عقبة سموحة في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.