شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك.. عبد القادر والشحات وكهربا فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الزمالك والأهلى لمباراة قمة الدوري المصري، المقرر لها الليلة باستاد القاهرة الدولى، فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الزمالك مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد فخرى وأحمد عبدالقادر وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا.

ويتربع الاهلى على صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز فى تسعة لقاءات مقابل أربعة تعادلات ولم يخسر وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف.

وفى المقابل يحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعدما لعب 13 مباراة حقق الفوز في سبعة مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى خسارة وحيدة وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

وهيمن التعادل السلبى على آخر ظهور للأهلى والزمالك في الدوري المصري حيث تعادل المارد الأحمر سلبياً مع المصري البورسعيدى وتعادل الفارس الأبيض بنفس النتيجة مع الاتحاد السكندري.

وودع فريق الزمالك منافسات كأس مصر من الدور نصف النهائي أمام بيراميدز بركلات الترجيح 3-4 بعد انتهاء الوقت الاصلى والإضافى بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق ، في المقابل تأهل الأهلى لنهائى كأس مصر بعد تخطيه عقبة سموحة في نصف النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.