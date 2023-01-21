شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يحرس عرين الزمالك فى مباراة القمة للمرة السادسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جماهير قطبى الكرة المصرية، الأهلى والزمالك المباراة التى تجمع الفريقين فى الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدورى، والتي تقام باستاد القاهرة فى الثامنة والنصف مساء اليوم.

ويقود محمد عواد قائمة الزمالك أمام الأهلى في لقاء اليوم، ومن المنتظر أن يتولى حراسة عرين الفريق الأبيض، لتمثل مشاركته الليلة الظهور السادس له فى مباريات القمة، حيث سبق وحرس مرمى الأبيض فى 5 مواجهات قمة سابقة.

أول مواجهة لمحمد عواد مع الزمالك فى مباريات القمة، كانت فى سبتمبر 2019 ببطولة كأس السوبر، وانتهت 3/2 للأهلى.

المواجهة الثانية أٌقيمت في مايو 2021 ببطولة الدورى، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

المواجهة الثالثة في يونيو 2022 ببطولة الدورى وانتهت بالتعادل بهدفين لكلا منهما.

المواجهة الرابعة في كأس مصر يوليو 2022، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

آخر مباراة تواجد فيها عواد فى حراسة مرمى الزمالك أمام الأهلى، كانت في أكتوبر الماضى، بكأس السوبر المحلى وانتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد.