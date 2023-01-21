شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة التسويقية للأهلى والزمالك فى مباراة القمة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريقا الزمالك والأهلى لمباراة قمة الدوري المصري التى تقام الليلة باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة، وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

مباراة القمة الليلة تساوى 50.53 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 28.60 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 21.93 مليون يورو.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاهلى بالدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك إلى طاقم حكام سلوفيني بقيادة سلافكو فينتشيتش.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك فى قمة الدوري:

سلافكو فينتشيتش حكم ساحة

توماس كلانسنيك حكم مساعد

أندراز كوفاسيتش حكم مساعد 2

نادر قمر الدولة حكمًا رابعًا

ماتي جوج حكم لتقنية الفيديو.

أيين بوروساك حكم مساعد لتقنية الفيديو.