شكرا لقرائتكم خبر عن فرصتان أمام الفراعنة لصدارة مجموعة الدور الرئيسى فى كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يمتلك منتخب مصر لرجال كرة اليد فرصتين لصدارة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسى لبطولة العالم الحالية المقامة فى بولندا والسويد، وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.
فرص تصدر المنتخب لمجموعته بالدور الرئيسي تزايدت بعد تعادل الدنمارك مع كرواتيا، ليصبح أمام الفراعنة فرصتان لصدارة المجموعة، شرط الفوز فى مباراة البحرين اليوم، والفرصة الأولى ستكون الفوز على الدنمارك بعد غد الاثنين فى ختام هذا الدور، أما الفرصة الثانية فهى تعادل المنتخب مع الدنمارك.
ويطمح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء اليوم لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 ليصل إلى النقطة السادسة واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة فى ظل تعادل كرواتيا والدنمارك .
ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.
وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:
حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)
الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)
الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)
الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)
الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)
صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)
الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).