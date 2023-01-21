شكرا لقرائتكم خبر عن فرصتان أمام الفراعنة لصدارة مجموعة الدور الرئيسى فى كأس العالم لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك منتخب مصر لرجال كرة اليد فرصتين لصدارة المجموعة الرابعة بالدور الرئيسى لبطولة العالم الحالية المقامة فى بولندا والسويد، وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

فرص تصدر المنتخب لمجموعته بالدور الرئيسي تزايدت بعد تعادل الدنمارك مع كرواتيا، ليصبح أمام الفراعنة فرصتان لصدارة المجموعة، شرط الفوز فى مباراة البحرين اليوم، والفرصة الأولى ستكون الفوز على الدنمارك بعد غد الاثنين فى ختام هذا الدور، أما الفرصة الثانية فهى تعادل المنتخب مع الدنمارك.

ويطمح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء اليوم لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33/28 ليصل إلى النقطة السادسة واعتلاء صدارة المجموعة الرابعة فى ظل تعادل كرواتيا والدنمارك .

واستطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا و السويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول ، بالفوز على كرواتيا و المغرب و الولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.