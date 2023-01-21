شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين حجزوا أماكنهم فى تشكيل الأهلى أمام الزمالك.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حجز ستة لاعبين فى صفوف النادى الأهلى مواقعهم فى التشكيل الأساسى للمارد الأحمر فى مباراة القمة، المقرر لها الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري.

واستقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بالسداسى "محمد الشناوى وعلى معلول ومحمد هانى وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمود عبد المنعم "كهربا" فى التشكيل الأساسى لمباراة القمة، فيما تجرى مشاورات بشأن باقى التشكيل بسبب الإصابات والإيقافات التى يعانى منها المارد الأحمر فى هذا اللقاء.

واختار الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم من سلوفينيا لإدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري ويقود طاقم التحكيم السلوفيني الحكم سلافكو فينتشيتش ويتكون طاقم حكام مباراة القمة من: سلافكو فينتشيتش - حكم ساحة وتوماس كلانسيك - مساعد أول وأندراز كوفاسيتش - مساعد ثاني ونادر قمر الدولة - حكم رابع وماتي جوج - حكم الفيديو وأيين وروساك - حكم مساعد الفيديو.

الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.