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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول القنوات الناقلة لمباراة مصر والبحرين، ضمن منافسات المرحلة الأساسية من بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023.

كيف تشاهد مباراة مصر والبحرين في كأس العالم لكرة اليد 2023؟

وتقام النسخة الحالية من كأس العالم لكرة اليد 2023، في السويد وبولندا، وتستمر حتى المباراة النهائية يوم 29 يناير/ كانون ثان الحالي.

وتربع المنتخب المصري على صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من 3 انتصارات على كرواتيا والولايات المتحدة والمغرب.

في المقابل، جاء المنتخب البحريني وصيفا في المجموعة الثامنة بعد الدنمارك، من فوز وخسارة وتعادل.

ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الرابعة من المرحلة الأساسية، مع الدنمارك وكرواتيا والولايات المتحدة وبلجيكا.

وتقام مباراة مصر والبحرين، في بطولة كأس العالم لكرة اليد، مساء يوم السبت 21 يناير 2023.

وتنطلق المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثانية والنصف عصرا بتوقيت جرينتش.

بعض مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2023، تنقل عبر قناتي SSC السعودية والرياضية المغربية.

ومن المقرر أن تقوم قناة أون تايم سبورتس المصرية، بنقل مباراة مصر والبحرين على الهواء مباشرة.