شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2023 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث حول موعد القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة.

تمثل المباراة أهمية خاصة للزمالك، حيث لم تفز كتيبة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا منذ انطلاق عام 2023، كما ودعت حلم الثنائية المحلية للموسم الماضي بعد الخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس مصر.

خسارة الديربي ستعني على الأرجح رحيل فيريرا عن تدريب الأبيض والدخول في نفق مظلم بعض الشيء، رغم تأكيدات رئيس الزمالك مرتضى منصور، أن البرتغالي باقٍ في منصبه لنهاية الموسم.

على الجانب الآخر يعيش الأهلي فترة مميزة للغاية مع مدربه مارسيل كولر، كللها بالابتعاد بفارق 5 نقاط عن الغريم الزمالك، ناهيك عن بلوغ نهائي كأس مصر بالتغلب على سموحة 3-1.

تشهد المباراة أيضًا صراع من نوع خاص بين محمود عبد المنعم "كهربا" والزمالك، فيعود اللاعب بعد إيقاف طويل بسبب شكوى النادي ضده، ويأمل في أن يترك بصمته على شباك محمد عواد.

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم السبت الموافق 21 يناير/كانون الثاني 2023، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة 14 من الدوري المصري.

كان من المفترض أن تنطلق المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، لكن مشاركة منتخب مصر لكرة اليد في كأس العالم، أدى لتغيير موعد القمة.

الموعد الجديد لانطلاق مباراة الأهلي والزمالك سيكون الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

تُنقل مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس بصورة حصرية، وكالعادة ستأتي مباراة الأهلي والزمالك عبر شاشتها.

وحسب المُعلن، سيُنقل ديربي القاهرة عبر قناة أون تايم سبورتس 1 وأون تايم سبورتس 2.

تقدم قناة "كورة بلس" البث المباشر بالفيديو لمباراة الأهلي والزمالك عبر موقع "يوتيوب"، وهي الطريقة الواحدة لمتابعة اللقاء على الإنترنت.

أسندت قناة أون تايم سبورتس مهمة التعليق على مباراة الأهلي والزمالك لـ4 معلقين مختلفين موزعين على القناتين الناقلتين لقمة كرة القدم المصرية.

معلقو مباراة الأهلي والزمالك هم مدحت شلبي وبلال علام وحاتم بطيشة وأيمن الكاشف.

أعلن اتحاد الكرة المصري عن إسناد قمة الدور الأول لطاقم تحكيمي من سلوفينيا، يضم حكم الساحة سلافكو فينتشيتش، البالغ من العمر 43 عامًا.

سيعاون حكم الساحة كل من توماس كلانسنيك كمساعد أول، وأندراز كوفاسيتش كمساعد ثانٍ، ونادر قمر الدولة كحكم رابع، وفي غرفة الفيديو ماتي جوج، وأيين بوروساك.

سيغيب محمود متولي عن مباراة الأهلي والزمالك بسبب تراكم البطاقات، في الوقت الذي يغيب فيه ياسر إبراهيم للإصابة.

ومن المؤكد أيضًا عدم تواجد الثنائي أكرم توفيق وكريم فؤاد بسبب إصابتهما بالرباط الصليبي، بجانب الحارس مصطفى شوبير المصاب في الركبة.

هناك مخاوف بشأن عدم لحاق عمرو السولية بالمباراة أيضًا للإصابة، كما يظل موقف حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم وبرونو سافيو من المشاركة، غير مؤكد، للإصابة أيضًا.

يواصل الزمالك فقدان نجم خط دفاعاته محمود حمدي الونش بسبب الإصابة التي ألّمت به في أول مباراة للفارس الأبيض بالدوري، وخضع على إثرها لعملية جراحية.

كما يغيب إبراهيما نداي عن قائمة الزمالك رغم تماثله للشفاء من الإصابة القوية التي تعرض لها قبل عدة أسابيع.

يُضاف إلى ذلك غموض موقف الثنائي أحمد فتوح وعبد الله جمعة بعد أن تم استبعادهما من المباريات الأخيرة بقرار فني من المدرب فيريرا.

قائمة الزمالك أمام الأهلي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر – محمد عبدالغني – مصطفى الزناري – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي – محمد عبدالشافي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسي – نبيل عماد دونجا – إمام عاشور – سيد عبدالله "نيمار" – سيف جعفر – محمود عبدالرازق "شيكابالا" – أحمد مصطفى “زيزو” – مصطفى شلبي

خط الهجوم: سامسون أكينولا – سيف الدين الجزيري – يوسف أسامة نبيه.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك

من المتوقع أن يواصل مارسيل كولر الاعتماد على طريقته 4-3-3، مع الموازنة بين الهجوم والدفاع، تمامًا كما كان الحال في مباراة السوبر المصري.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: أحمد عبد القادر - محمود كهربا - حسين الشحات

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي

لن يغير جوسفالدو فيريرا طريقته المعتادة على الأرجح، 4-3-٣ مع تأمين دفاعي والاعتماد على سرعات زيزو وسيف الجزيري هجوميًا.

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - عمر جابر

خط الوسط: عمرو السيسي - نبيل عماد "دونجا" - إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو" - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي

ترتيب الدوري المصري

قبل انطلاق القمة، يتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد ٣١ نقطة وبفارق نقطة واحدة عن فيوتشر الوصيف مع مباراة أقل للمارد الأحمر.

أما الزمالك، فيحتل المركز الرابع بعد فوز بيراميدز على فاركو والوصول للمركز الثالث.

الأهلي - 31 نقطة

فيوتشر - 30 نقطة

بيراميدز - 27 نقطة

الزمالك - 26 نقطة

المقاولون العرب - 24 نقطة

التقى الأهلي والزمالك في الدوري المصري 124 مرة، آخرها في نسخة الموسم الماضي بملعب السلام وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وكان الفوز من نصيب الأهلي في 47 مرة، بينما نجح الزمالك في تحقيق الفوز 27 مرة، وخيّم التعادل بينهما في 50 مرة.

وفي مختلف البطولات، التقى الفريقان إجمالًا 245 مرة، حقق الأهلي الفوز في 106 مباراة، مقابل 59 انتصارًا للزمالك، مع التعادل 80 مرة.