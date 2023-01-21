قبل مباراة القمة.. أنباء عن إصابة علي معلول في تدريبات الأهلي.. وصحيفة تكشف موقفه من المشاركة امام الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية عن إصابة التونسي علي معلول، الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي، خلال تدريب الفريق الختامي استعدادًا لمواجهة الزمالك، في لقاء القمة المقرر إقامته مساء اليوم السبت.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر داخل النادي الأهلي قوله إن علي معلول اشتكى من إصابة عضلية خلال المران الختامي للفريق الأحمر استعداداً لمواجهة الزمالك.

وأضاف المصدر أن الدولي التونسي خاض تدريبات خفيفة ورفض الجهاز الطبي انخراط اللاعب في التقسيمة الجماعية لعدم تفاقم إصابته.

وعن موقف اللاعب من المشاركة في مباراة القمة اليوم، أكد المصدر أن علي معلول جاهز للمباراة، إلا أن إراحته قبل لقاء القمة جاء خوفًا عليه من تفاقم الآلام التي استشعرها اللاعب بعد لقاء سموحة في كأس مصر بسبب ضغط المباريات.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك مساء اليوم السبت في قمة مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة والنصف.