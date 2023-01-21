أبرزها الأهلي والزمالك وقمة ليفربول وتشيلسي.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 21-1-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة، أبرزها ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي ليفربول بقيادة محمد صلاح مع فريق تشيلسي في قمة منتظرة بالدوري الإنجليزي.

وفي كأس العالم لكرة اليد، يلتقي منتخب مصر مع البحرين ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الرئيسي.

ونستعرض لكم جدو لمباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

تقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة 8:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1، 2.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول × تشيلسي، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

بورنموث × نوتينجهام فورست، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1.

ليستر سيتي × برايتون، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium.

ساوثهامتون × أستون فيلا، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

وست هام يونايتد × إيفرتون، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

كريستال بالاس × نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

رايو فاليكانو × ريال سوسييداد، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

إسبانيول × ريال بيتيس، تقام المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

أتلتيكو مدريد × بلد الوليد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

إشبيلية × قاديش، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا × ليتشي، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

ساليرنيتانا × نابولي، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

فيورنتينا × تورينو، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

الدوري الإلماني

يونيون برلين × هوفنهايم، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3

آينتراخت فرانكفورت × شالكه، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD4

فولفسبورج × فرايبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 7

بوخوم × هيرتا برلين، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 8 HD max

شتوتجارت × ماينز، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 7 HD max

كولن × فيردر بريمن، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3

الدوري السعودي

الوحدة × الطائي، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة SSC Hd1.

كأس أمم إفريقيا للمحليين

الجزائر × موزمبيق، تقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 4 HD.

ليبيا × إثيوبيا، تقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة beIN Sports 7 HD.

كأس العالم لكرة اليد

مصر × البحرين، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة أون تايم سبورت 1 وقنوات SSC.

الأرجنتين × صريبا، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قنوات (الرياضة السعودية SSC).