شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبى معلقا على مباراة الأهلى والزمالك بالدوري المصري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثامنة والنصف مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المصيري الذى يجمع الزمالك مع الأهلى على ستاد القاهرة الدولى فى ختام منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ودائمًا ما تتسم مباريات الأهلي والزمالك، في قمة الكرة المصرية، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

وأعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس إسناد مهمة معلق مباراة الأهلي والزمالك لـ4 معلقين، إذ يعلق مدحت شلبي عبر القناة الصوتية الأولى وبلال علام عبر القناة الصوتية الثانية في قناة أون تايم سبورت 1، بينما يعلق حاتم بطيشة عبر القناة الصوتية الأولى وأيمن الكاشف في القناة الصوتية الثانية عبر أون تايم سبورت 2.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط. الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.